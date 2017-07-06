Добрый день!

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Нейминг и СлоганыЗавершен12 заявок226 просмотров
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хочу сделать Вам заказ на услугу по неймингу. Тема : сеть мебельных магазинов. Возьмете в работу?

6 лет назад
dobrynina_yuliy
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
jlk277
Юрий 
71 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
3 дня
спасибо большое за быстро выполненную качественную работу. Результатом довольна!
Благодарю Вас за заказ, быструю проверку и оплату заказа. Спасибо!
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