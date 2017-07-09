Название компании и логотип

[b]Требуется произвести следующую работу[/b] [list=1][*]Загрузить указанный видеоматериал [*]Составить для него названия на английском языке [*]Сделать автоматическую обработку [*]Выложить на заданные сайты (4 штуки) [/list]Количество видео: 1000 шт. Оплата: $1500 на PayPal. Вся работа выполняется в соответствии с точно описанной инструкцией, после ...
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