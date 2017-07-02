[b]Требуется произвести следующую работу[/b] [list=1][*]Загрузить указанный видеоматериал [*]Составить для него названия на английском языке [*]Сделать автоматическую обработку [*]Выложить на заданные сайты (4 штуки) [/list]Количество видео: 1000 шт. Оплата: $1500 на PayPal. Вся работа выполняется в соответствии с точно описанной инструкцией, после ...
Нейминг для торговой марки для промышленного кондиционирования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать название для новой Торговой Марки для промышленного холодильного оборудования
Под данной маркой будут завозиться и продвигаться в России климатическое и холодильное оборудование:
- Чиллеры (холодильные машины)
- руфтопы (крышные кондиционеры)
- прецизионные кондиционеры
- мультизональные системы кондиционирования (VRF или VRV системы)
- вентиляционые установки
- Абсорбционные холодильные машины (АБХМ)
- Градирни и драйкулеры
Обязательные требования к названию
- Название должно состоять из одного слова (желательно одно на 4-6 символов, но можно и из 2х коротких)
- Оригинальное название на английском языке, Благозвучность на русском языке
- Оригинальность
- Запоминаемость
- при поиске названия марки в Яндексе и гугле, не должно быть упоминаний с именно таким названием
- Наименование будет регистрироваться в Роспатент. Это означает, что наименование не должно в себе содержать тождественных
слов с другими известными брендами
- В доменной зоне «.ru» должен быть свободен (или продаваться за небольшие деньги) + желательно крайне в .com
- Обязательно пишите описание к наименованию.
49,90 долларов, потому что хотел 50 долларов сделать, но для подтверждения пополнения резерва под конкурс нужно еще 5 центов. Ограничение кошелька вебмани. А на вебмани только 50 долларов сейчас.
Основные марки-конкуренты:
Rhoss
York
Clivet
Trane
Daikin
Carrier
Clint
Aermec
Ciat
Uniflair
Lessar
Royal Clima
Felzer
Dantex
Broad
Swegon
Emerson
Midea
Climaveneta
Cofely
Emicon
Lennox
Thermocold
Thermax
GEA
Eurochiller
Hitema
Haier
Galletti
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