Нейминг для торговой марки для промышленного кондиционирования

# 1 — $ 50

Требуется придумать название для новой Торговой Марки для промышленного холодильного оборудования

Под данной маркой будут завозиться и продвигаться в России климатическое и холодильное оборудование:

- Чиллеры (холодильные машины)

- руфтопы (крышные кондиционеры)

- прецизионные кондиционеры

- мультизональные системы кондиционирования (VRF или VRV системы)

- вентиляционые установки

- Абсорбционные холодильные машины (АБХМ)

- Градирни и драйкулеры

Обязательные требования к названию

- Название должно состоять из одного слова (желательно одно на 4-6 символов, но можно и из 2х коротких)

- Оригинальное название на английском языке, Благозвучность на русском языке

- Оригинальность

- Запоминаемость

- при поиске названия марки в Яндексе и гугле, не должно быть упоминаний с именно таким названием

- Наименование будет регистрироваться в Роспатент. Это означает, что наименование не должно в себе содержать тождественных

слов с другими известными брендами

- В доменной зоне «.ru» должен быть свободен (или продаваться за небольшие деньги) + желательно крайне в .com

- Обязательно пишите описание к наименованию.

49,90 долларов, потому что хотел 50 долларов сделать, но для подтверждения пополнения резерва под конкурс нужно еще 5 центов. Ограничение кошелька вебмани. А на вебмани только 50 долларов сейчас.

Основные марки-конкуренты:

Rhoss

York

Clivet

Trane

Daikin

Carrier

Clint

Aermec

Ciat

Uniflair

Lessar

Royal Clima

Felzer

Dantex

Broad

Swegon

Emerson

Midea

Climaveneta

Cofely

Emicon

Lennox

Thermocold

Thermax

GEA

Eurochiller

Hitema

Haier

Galletti