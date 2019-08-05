Слоган

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Закрытнет заявок111 просмотров

Требуется придумать слоган на русском языке для юридической компании.

1. Слоган дожен быть коротким - до 4 слов.

2. Будет отображаться на ютюб-канале

3. Должен нести смысл солидности, уверености и актуальности.

3. Фирма занимается гражданским правом: Трудовое, семейное, долговое, транспортное, возмещение ущерба.

6 лет назад
isralaw14
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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