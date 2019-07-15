Слоган

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт20 заявок653 просмотра

Нужен 3 варианта слогана для компании Blicico. Всю информацию можете посмотреть на сайте blicico.com

Blicico это агрегатор страхования, основанный на технологии блокчейн, призванный

сделать рынок страхования прозрачным и универсальным. Мы хотим кардинально изменить рынок  страхования.

Ключевой элемент экосистемы Blicico - маркетплейс-агрегатор страховых услуг. Любая страховая компания, независимо от страны регистрации, сможет страховые продукты через платформу Blicico.  

В распоряжении пользователей будут: 

• удобная система поиска и сравнения страховых контрактов с возможностью фильтрации и сортировки по параметрам; 

• широкий выбор страховых продуктов наиболее перспективных направлений от тысяч страховых компаний; 

• инструменты для загрузки документов на сайт: больше не нужно будет направлять каждый документ в отдельности в страховую компанию или приезжать туда лично при наступлении страхового случая; 

• функционал для активации и деактивации страхового продукта по необходимости: пользователь сможет информировать страховщика о наличии или отсутствии определенного риска в реальном времени и заключать контракт только тогда, когда он актуален для клиента, при этом вся информация о событии, времени, месте будет сохраняться в блокчейне, гарантируя объективность данных; 

• гибкий механизм оплаты, в том числе криптовалютой и токенами Blicico; 

• личный кабинет со списком активных и деактивированных страховых контрактов, историей транзакций, балансом кошелька и пр.

6 лет назад
Blicico
Денис 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров