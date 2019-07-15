Нужен 3 варианта слогана для компании Blicico. Всю информацию можете посмотреть на сайте blicico.com.

Blicico это агрегатор страхования, основанный на технологии блокчейн, призванный

сделать рынок страхования прозрачным и универсальным. Мы хотим кардинально изменить рынок страхования.

Ключевой элемент экосистемы Blicico - маркетплейс-агрегатор страховых услуг. Любая страховая компания, независимо от страны регистрации, сможет страховые продукты через платформу Blicico.

В распоряжении пользователей будут:

• удобная система поиска и сравнения страховых контрактов с возможностью фильтрации и сортировки по параметрам;

• широкий выбор страховых продуктов наиболее перспективных направлений от тысяч страховых компаний;

• инструменты для загрузки документов на сайт: больше не нужно будет направлять каждый документ в отдельности в страховую компанию или приезжать туда лично при наступлении страхового случая;

• функционал для активации и деактивации страхового продукта по необходимости: пользователь сможет информировать страховщика о наличии или отсутствии определенного риска в реальном времени и заключать контракт только тогда, когда он актуален для клиента, при этом вся информация о событии, времени, месте будет сохраняться в блокчейне, гарантируя объективность данных;

• гибкий механизм оплаты, в том числе криптовалютой и токенами Blicico;

• личный кабинет со списком активных и деактивированных страховых контрактов, историей транзакций, балансом кошелька и пр.