Придумать описание бренда MODALI,женская одежда . У нас собственное производство ,только открылись . Вообщем нужно придумать текст для знакомства
Придумать название фирмы
Конкурс на лучшее оригинальное название предприятия по производству теплообменного оборудования.
Возможные исходники: тепло, воздух, вода, технологии, RU, RUS, air и т.д.
Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу.
Ответы на некоторые вопросы:
1. Название возможно как на русском так и в англ. варианте.
2. Свободный одноименный домен ОБЯЗАТЕЛЕН.
3. Ограничение на длину названия (возможны заглавные буквы), главное: оригинальность, соответствие теме.
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