Придумать название фирмы

$30
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Закрыт69 заявок1260 просмотров
#1$30

Конкурс на лучшее оригинальное название предприятия по производству теплообменного оборудования.

Возможные исходники: тепло, воздух, вода, технологии, RU, RUS, air и т.д.

Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу.

Ответы на некоторые вопросы:

1. Название возможно как на русском так и в англ. варианте.

2. Свободный одноименный домен ОБЯЗАТЕЛЕН.

3. Ограничение на длину названия (возможны заглавные буквы), главное: оригинальность, соответствие теме.

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