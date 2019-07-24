Придумать ТМ для регистрации в Великобритании и США

# 1 — $ 100 # 2 — $ 20

Требуется придумать ТМ, которая будет продавать товары в нише Gardening.Регистрироваться ТМ изначально будет в Британии и США, но при этом придуманная вами ТМ должна быть уникальна. То есть такой или похожей не должно быть в мире. В идеале она должна состоять из одного слова, так как если будет из двух, больше шансов на то, что в другой ТМ будет использовано какое-то из этих слов. Также под придуманное вами название должен быть свободен домен *.com.