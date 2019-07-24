Придумать ТМ для регистрации в Великобритании и США

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт40 заявок799 просмотров
#1$100
#2$20

Требуется придумать ТМ, которая будет продавать товары в нише Gardening.Регистрироваться ТМ изначально будет в Британии и США, но при этом придуманная вами ТМ должна быть уникальна. То есть такой или похожей не должно быть в мире. В идеале она должна состоять из одного слова, так как если будет из двух, больше шансов на то, что в другой ТМ будет использовано какое-то из этих слов. Также под придуманное вами название должен быть свободен домен *.com. 

6 лет назад
CRUGER
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Придумать название фирмы

    $30

    Конкурс на лучшее оригинальное название предприятия по производству теплообменного оборудования. Возможные исходники: тепло, воздух, вода, технологии, RU, RUS, air и т.д. Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу. Ответы на некоторые вопросы: ...

    Нейминг и Слоганы69 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Придумать позиционирование для рынка Казахстана

    Придумать устное позиционирование (слоган для компании Декатлон, специально для рынка Казахстана)  Также визуальное позиционирование  (стандартный рекламный банер, специально для рынка Казахстана) Декатлон - французский магазин спортивной одежды.  Основной акцент сделать: 1. ...

    Нейминг и Слоганынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нейминг

    Добрый день! Открывается туристическое агенство. Необходимо придумать название и слоган, с последующей разработкой логотипа.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Слоган

    $80

    Нужен 3 варианта слогана для компании Blicico. Всю информацию можете посмотреть на сайте blicico.com.  Blicico это агрегатор страхования, основанный на технологии блокчейн, призванный сделать рынок страхования прозрачным и универсальным. Мы хотим кардинально изменить рынок  ...

    Нейминг и Слоганы20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • MODALI

    Придумать описание бренда MODALI,женская одежда . У нас собственное производство ,только открылись . Вообщем нужно придумать текст для знакомства

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно придумать название и разработать логотип для небольшой фирмы.

    $30

    Небольшое предприятие (производство), основные направления: лазерная гравировка (дерево, пластик, кожа), изготовление сувенирной продукции, а так же производство различной продукции из дерева - счётниц, менюшек, шотниц, организаторов и прочего. Территориально находимся в Севастополе, но отправляем продукцию ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать слоган для ресторана + вычитать текст для бренд-бука.

    Здравствуйте! Я в поиске человека, который имеет опыт работы с коммерческими текстами, умеет выделять в тексте важное, делать акценты.  Задача: 1. Необходимо придумать слоган для суши ресторана (название уже есть).  2. Есть ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад