Придумать позиционирование для рынка Казахстана

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Закрытнет заявок135 просмотров

Придумать устное позиционирование (слоган для компании Декатлон, специально для рынка Казахстана)  Также визуальное позиционирование  (стандартный рекламный банер, специально для рынка Казахстана)

Декатлон - французский магазин спортивной одежды. 

Основной акцент сделать:

1. Спорт как образ жизни

2. Европейское качество

3.  Низкие цены

Целевая аудитория - спортсмены и любители спорта.

Подробности в прикрепленных  файлах

Так же перед началом 

6 лет назад
romarz
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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