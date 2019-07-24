Конкурс на лучшее оригинальное название предприятия по производству теплообменного оборудования. Возможные исходники: тепло, воздух, вода, технологии, RU, RUS, air и т.д. Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу. Ответы на некоторые вопросы: ...
Придумать название для сети бюро переводов.
Помогите с названием для сети бюро языковых переводов.
В данный момент у нас ребрендинг.
У нас сеть из 50 офисов в Москве, а так же клиенты крупные компании. Желательно чтоб название говорило о серьезности компании и звучало одинаково хорошо на русском и английском языке.
Варианты просьба присылать не в открытом доступе, а на почту.
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