Придумать название для сети бюро переводов.

Помогите с названием для сети бюро языковых переводов.

В данный момент у нас ребрендинг.

У нас сеть из 50 офисов в Москве, а так же клиенты крупные компании. Желательно чтоб название говорило о серьезности компании и звучало одинаково хорошо на русском и английском языке.

Варианты просьба присылать не в открытом доступе, а на почту.