Сценарий для короткого рекламного ролика

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен16 заявок862 просмотра
#1$80

Необходимо написать концепцию сценария для рекламного брендового ролика оборудования для водоснабжения Акварио (http://aquario.ru).

Длительность ролика не более 30 секунд.

Целевая аудитория от 30 и выше, в основном мужчины.

Ролик предназначен для рекламной кампании на Youtube.com

Нужна цепляющая короткая и уникальная история рекламного характера. Ролик должен вызывать доверие к продукции компании

Примеры сценариев и их оценок в приложенном файле. Оценки помогут понять, что нам нравится, а что нет.

Узнать подробнее о компании и продукции можно на сайте http://aquario.ru или пишите в личку или скайп.

P/S: Основная линия ролика которую надо показать - это энергоэффективность оборудования, это видно и из слайдов на сайте.

10 лет назад
max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

AnAndrew
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
Все здорово. Внимательный подход и хороший результат.
Четкая постановка задачи, быстрая обратная связь, оплата в срок. Крайне рекомендую сотрудничество с данным Заказчиком.

Заявки фрилансеров

AnAndrew
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1

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