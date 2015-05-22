Сценарий для короткого рекламного ролика

# 1 — $ 80

Необходимо написать концепцию сценария для рекламного брендового ролика оборудования для водоснабжения Акварио (http://aquario.ru).

Длительность ролика не более 30 секунд.

Целевая аудитория от 30 и выше, в основном мужчины.

Ролик предназначен для рекламной кампании на Youtube.com

Нужна цепляющая короткая и уникальная история рекламного характера. Ролик должен вызывать доверие к продукции компании

Примеры сценариев и их оценок в приложенном файле. Оценки помогут понять, что нам нравится, а что нет.

Узнать подробнее о компании и продукции можно на сайте http://aquario.ru или пишите в личку или скайп.

P/S: Основная линия ролика которую надо показать - это энергоэффективность оборудования, это видно и из слайдов на сайте.