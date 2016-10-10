Обработать 7 фотографий под набросок карандашом

Обработка фотографийЗавершен6 заявок326 просмотров
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Нужно обработать 7 фотографий лиц людей по вот такой стиль http://joxi.ru/DmBRdPDty8VjmP?d=1 

схожесть рисунка с фото обязательна

Образец фото ниже. Остальные 6 фото вышлю выбранному исполнителю.

Оставляя заявку желательно показать образец работы из фото

7 лет назад
Gendospon
Геннадий 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$21
4 дня
Задача была выполнена качественно, все как просил. Спасибо.
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Очень довольна сотрудничеством!
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