Обработать 7 фотографий под набросок карандашом

Нужно обработать фотографии для размещения на сайте. Каждую фотографию обрезать так, чтобы отливка занимала большую часть кадра. Все фотографии должны быть одной ширины, высота исходя из того как обрезали, второй размер пропорционально. Детали обговорим с выбранным мною ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать 7 фотографий лиц людей по вот такой стиль http://joxi.ru/DmBRdPDty8VjmP?d=1
схожесть рисунка с фото обязательна
Образец фото ниже. Остальные 6 фото вышлю выбранному исполнителю.
Оставляя заявку желательно показать образец работы из фото
- Похожие заказы
- Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Требуется исполнитель заказа коллаж из товаров. Коллаж из 10-12 товаров. Фото товаров практические все на белом фоне, необходимо вырезать и расставить. Подробное задание и пример желаемого результата даем. Размещать конечное изображение будем на сайте и в социальных сетях. На выходе ...Обработка фотографий61 заявкаЗакрыт7 лет назад
есть 2 фотографии женщины. в слабом качестве. нужно улучшить качество, для ч/б печати на формате А3. чтобы было хорошо видно глаза, губы, нос Фото можно сканировались (1200dpi) с обычных фотографий 9*15 Исходники можно скачать по ссылкам: 1 http://koev.com.ua/foto/foto1.jpg 2 http://koev.com.ua/foto/foto2.jpg Присылайте ...Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо найти ( я думаю многое есть в фотостоках) или может уже у кого есть уже готовые заготовке. Что надо. есть сайт http://alecseymar.temp.swtest.ru/rose/ надо найти фотографий бутонов, что бы разместить их на сайт. Пример и название всех цветов ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно вырезать из фотки девочку со столом как она сыпет песок.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1
мне нужно срочно подправить один отсканированный документ в фотошопе. заменить несколько циферок.Обработка фотографий13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Добрый день! Необходима обработка фото. Во вложенном файле уровень: изначально файл и что должно получиться Стоимость фото: 20 руб. Сейчас в работу чуть более 300, всего до 1000 шт СпасибоОбработка фотографий85 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача вырезать торговую точку (файл 27-09-16-16-32) с одного места и вставить в другое (файл 4087). Изменить цвет очки с черного на белый. Заменить логотип. Нарисовать размеры -высота 1200, ширина и длина 2000 мм на 2000 ...Обработка фотографий30 заявокЗакрыт7 лет назад
- $47
Необходимо отретушировать 51 фотографиюИзображения в формате JPGфотографии вот здесь https://1drv.ms/f/s!AugN-9vQxZNvbhBFaRUgHDJtlKY , там же в отдельной папке примеры фотографий, которые должны получиться.Дополнительно к основной обработке: добавить яркости (фото мяса краба в особенности), устранить дефекты упаковки (такие как: ...Обработка фотографий90 заявокЗакрыт7 лет назад
Обработка снимков и фотомонтаж Требуется человек, который профессионально умеет работать в программе Photoshop. Необходимо обработать фотографии и кое-где сделать фотомонтаж( поставить человека на фоне достопримечательностей и т.д.) Сроки выполнения до 2х дней. Просим предоставить портфолио Ваших работ. Техническое ...Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт7 лет назад