Коллаж из товаров

$3
Обработка фотографийЗакрыт61 заявка586 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется исполнитель заказа коллаж из товаров.

Коллаж из 10-12 товаров. 

Фото товаров практические все на белом фоне, необходимо вырезать и расставить.

Подробное задание и пример желаемого результата даем.

Размещать конечное изображение будем на сайте и в социальных сетях.

На выходе png, jpg.

Пожалуйста прикрепляйте примеры работ.

7 лет назад
silvywa
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Улучшить качество фотографии

    есть 2 фотографии женщины. в слабом качестве. нужно  улучшить качество, для ч/б печати на формате А3. чтобы было хорошо видно глаза, губы, нос Фото можно сканировались (1200dpi) с обычных фотографий 9*15 Исходники можно скачать по ссылкам: 1 http://koev.com.ua/foto/foto1.jpg 2 http://koev.com.ua/foto/foto2.jpg Присылайте ...

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти графику для ИМ (Для тех кто работал с магазином цветов)

    Необходимо найти ( я думаю многое есть в фотостоках) или может уже у кого есть уже готовые заготовке. Что надо. есть сайт http://alecseymar.temp.swtest.ru/rose/ надо найти фотографий бутонов, что бы разместить их на сайт.  Пример и название всех цветов ...

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка фото

    $100

    Добрый день! Необходима обработка фото. Во вложенном файле уровень: изначально файл и что должно получиться Стоимость фото: 20 руб. Сейчас в работу чуть более 300, всего до 1000 шт Спасибо

    Обработка фотографий85 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка фотографий в фотошопе.

    Задача вырезать торговую точку (файл 27-09-16-16-32) с одного места  и вставить в другое (файл 4087). Изменить цвет очки с черного на белый. Заменить логотип. Нарисовать размеры -высота 1200, ширина и длина 2000 мм на 2000 ...

    Обработка фотографий30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отретушировать 51 фотографию

    $47

    Необходимо отретушировать 51 фотографиюИзображения в формате JPGфотографии вот здесь https://1drv.ms/f/s!AugN-9vQxZNvbhBFaRUgHDJtlKY , там же в отдельной папке примеры фотографий, которые должны получиться.Дополнительно к основной обработке: добавить яркости (фото мяса краба в особенности), устранить дефекты упаковки (такие как: ...

    Обработка фотографий90 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист по обработке фотографий

    Обработка снимков и фотомонтаж                         Требуется человек, который профессионально умеет работать в программе Photoshop. Необходимо обработать фотографии и кое-где сделать фотомонтаж( поставить человека на фоне достопримечательностей и т.д.) Сроки выполнения до 2х дней. Просим предоставить портфолио Ваших работ. Техническое ...

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание инфографики

    $50

    Приветствую. Требуется нарисовать около 10 инфографических картинки в фотошопе. На самом деле их не больше 7, все мелкие кроме одной. Обязательно использовать иконки, картинки, шкалы. Подробное ТЗ есть. Все в одном стиле, поэтому работы не ...

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад