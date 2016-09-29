Улучшить качество фотографии

Обработка фотографийЗакрыт32 заявки460 просмотров
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есть 2 фотографии женщины. в слабом качестве.

нужно  улучшить качество, для ч/б печати на формате А3. чтобы было хорошо видно глаза, губы, нос

Фото можно сканировались (1200dpi) с обычных фотографий 9*15

Исходники можно скачать по ссылкам:

1 http://koev.com.ua/foto/foto1.jpg

2 http://koev.com.ua/foto/foto2.jpg

Присылайте ваши примеры работ по данному типу задания. Ненужно показывать как вы красиво делаете ретушь (она действительно красива), покажите пример как из подобной фото сделали конфетку. Бюджет есть.

7 лет назад
fabrika5
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад