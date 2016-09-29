Улучшить качество фотографии

Необходимо найти ( я думаю многое есть в фотостоках) или может уже у кого есть уже готовые заготовке. Что надо. есть сайт http://alecseymar.temp.swtest.ru/rose/ надо найти фотографий бутонов, что бы разместить их на сайт. Пример и название всех цветов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть 2 фотографии женщины. в слабом качестве.
нужно улучшить качество, для ч/б печати на формате А3. чтобы было хорошо видно глаза, губы, нос
Фото можно сканировались (1200dpi) с обычных фотографий 9*15
Исходники можно скачать по ссылкам:
1 http://koev.com.ua/foto/foto1.jpg
2 http://koev.com.ua/foto/foto2.jpg
Присылайте ваши примеры работ по данному типу задания. Ненужно показывать как вы красиво делаете ретушь (она действительно красива), покажите пример как из подобной фото сделали конфетку. Бюджет есть.
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