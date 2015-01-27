Доброе время суток Несколько недель получила фотографии после фотосьемки и была немного шокирована. По мнению фотографа, они идеальны и готовы к использованию. По моему мнению - фотографии могут выглядить намного, намного привлекательнее. К сожалению, в прошлый ...
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Нужно обработать 9 фотографий, чтобы они имели более презентабельный вид.
4 фотографии каталога
http://akrosk.com.ua/category/catalog-colors/
и 5 фотографий диванов
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