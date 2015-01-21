Обработка фото для интернет-магазина

Имеется 418 фотографий которые необходимо отредактировать:

1. Необходимо изменить фон с серого на белый (255/255/255).

2. Необходимо изменить размер фото, сделать 800х800. Предмет не должен выходить за эти рамки https://yadi.sk/i/3qjdcHW7e4foR

3. Добавить немного резкости https://yadi.sk/i/FWRLTcYXe4ftJ

4. Сохранить для Web нужно в формате .jpg в ту же папку под тем же название.

Постоянная работа!

Оплата:

Готов дать за каждую фотографию 4руб.

Оплата по факту. Я отправляю Вам определённое количество фоток вы их редактируете отправляете мне я смотрю и делаю оплату и отправляю следующую партию фотографии.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Сроки исполнения.

2. Стоимость работы.

Прикрепляю несколько исходников