Обработка фотографии

Алла, добрый день!

Можно к Вам обратиться с вопросом редактирования фото. Мне необходимо взять с двух фото по человеку, соединить их в портрет, заменить фон, сделать ретушь и отредактировать различный недостатки. Если да, то примерно сколько будет стоить Ваша работа и сроки.