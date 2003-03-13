Добрый день! Нужно отрисовать прикрепленное фото или другое (из этой же серии) в стиле который приведен ниже в примерах. Разрешение должно быть высокое либо вектор для широкоформатной печати. Фильтры не предлагать. https://www.weblancer.net/users/DmitriyVO/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/collage-art-2077573/ ...
Обработка фотографии
Алла, добрый день!
Можно к Вам обратиться с вопросом редактирования фото. Мне необходимо взять с двух фото по человеку, соединить их в портрет, заменить фон, сделать ретушь и отредактировать различный недостатки. Если да, то примерно сколько будет стоить Ваша работа и сроки.
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