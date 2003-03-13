Обработка личных фотографий

Кидалово! В проекте было задание по цветокоррекции фотографий. Выполненные работы отправлял частями. По некоторым фото были замечания. Когда отослал последнюю партию и сообщил, что приступаю к устранению замечаний, неожиданно мне сказали, что вообще качество работы не подходит и предложили смехотворную оплату за весь объем. С таким заказчиком больше я бы работать не стал. Ссылки на все фото я отослал, а если какая-то не дошла, можно было об этом мне сказать, повторил бы. И непонятно, как за треть не качественно сделанных работ, мне предлагали оплатить половину ВСЕГО проекта? Щедро, и чего я, дурак, отказался!