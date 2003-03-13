Обработка личных фотографий

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Закрыт52 заявки513 просмотров

Есть 35 личных фотографий. Необходимо провести цветокоррекцию и кадрирование и в некоторых местах авторскую ретушь.

Просьба указывать приблизительную цену за весь объем работы. Выбранному исполнителю пришлю архив.

10 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

valtsch
69 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$14
1 день
Товарищ сделал третью часть от сделанных фото. Они не понравились. Качество было гораздо ниже ожидаемого, решили прекратить сотрудничество. Было предложено оплатить половину суммы от проекта. Не понимает критики и достаточно странный товарищ.
Кидалово! В проекте было задание по цветокоррекции фотографий. Выполненные работы отправлял частями. По некоторым фото были замечания. Когда отослал последнюю партию и сообщил, что приступаю к устранению замечаний, неожиданно мне сказали, что вообще качество работы не подходит и предложили смехотворную оплату за весь объем. С таким заказчиком больше я бы работать не стал. Ссылки на все фото я отослал, а если какая-то не дошла, можно было об этом мне сказать, повторил бы. И непонятно, как за треть не качественно сделанных работ, мне предлагали оплатить половину ВСЕГО проекта? Щедро, и чего я, дурак, отказался!

Заявки фрилансеров

valtsch
69 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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