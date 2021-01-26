Отфотошопить фотографию

Нужно придумать и воплотить 10 мемов на тему кино и сериалы оплата 30р за мем
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Нужно провести обработку фотографии. Убрать недостатки кожи, выполнить цветокоррекцию.
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