Отфотошопить фотографию

На фотографию с огнём нужно добавить эффект искр и сделать небольшую цветокоррекцию. Дам примеры того как это должно быть. Ниже я прикрепила ссылки на онлайн-сервис с похожими эффектами. Также из пламени и/или искр нужно ненавязчиво, не ...