Отфотошопить фотографию

Обработка фотографийЗавершен1 заявка106 просмотров
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Нужно провести обработку фотографии. Убрать недостатки кожи, выполнить цветокоррекцию.

3 года назад
dmitryweblancer
Дмитрий 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
Art_team38
Артемий 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$1
1 день
Всё быстро, чётко по ТЗ. Рекомендую!
Очень конкретное ТЗ, ответственный заказчик! Своевременная оплата. Очень рекомендую!