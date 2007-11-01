Срочно! новогодняя открытка-срок завтра!

ВОТ ТЗ!!! Нужно уменьшить и подогнать по красоте количество кадров в гиф анимации(анимация огня). Есть анимация огня, она имеет 500 кадров и размер больше 1 Мб. Когда доходит до 500 кадра, а потом снова в 1й кадр, то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна новогодняя открытка (Макет для нанесения на cd)
Это подарки клиентам банка, поэтому должен быть в довольно сторогом , но тем не менее праздничном варианте!
icq 341 102 321
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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