Срочно! новогодняя открытка-срок завтра!

ВОТ ТЗ!!! Нужно уменьшить и подогнать по красоте количество кадров в гиф анимации(анимация огня). Есть анимация огня, она имеет 500 кадров и размер больше 1 Мб. Когда доходит до 500 кадра, а потом снова в 1й кадр, то ...