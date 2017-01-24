Диктор Польский язык мужчина.

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Завершен2 заявки197 просмотров

Диктор Польский язык мужчина. 

Около 250 слов. Пишите цену с переводом и без.

8 лет назад
abeevvideo
48 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Roman_Vidma
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
8 лет назад
$50
2 дня
Роман справился с работой в указанные сроки! Оживил ролик своим ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ГОЛОСОМ! Результатом работы доволен полностью! Рекомендую к сотрудничеству!
Сергей - человек высоких личных и профессиональных качеств. Рад знакомству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Определенно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Roman_Vidma
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
8 лет назад

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