Добрый день, требуется диктор-видеомонтажер для озвучки видеопрезентаций. Нужно профессионально озвучить приблизительно 10 видео по 3 минуты. Нам нужен профессионал на удаленную работу ,который разбирается в своем деле, человек с ...
Диктор Польский язык мужчина.
Диктор Польский язык мужчина.
Около 250 слов. Пишите цену с переводом и без.
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