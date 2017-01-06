Добрый день, требуется диктор-видеомонтажер для озвучки видеопрезентаций.

Нужно профессионально озвучить приблизительно 10 видео по 3 минуты.

Нам нужен профессионал на удаленную работу ,который разбирается в своем деле, человек с хорошим голосом и при этом делает отличный видеомонтаж и качественную озвучку.

НУЖНО дать примерную оценку по стоимости и срокам реализации.