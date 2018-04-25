Диктор-ребёнок

Нужна озвучка текста для голосового меню телефонии.

Диктор – мальчик до 7 лет.

Объём – около 100 слов. Также, помимо готового текста, от ребёнка потребуется прочитать несколько стихотворений (желательно те, которые он уже знает наизусть).

В отклике обязательно укажите ссылки на записи голоса ребёнка и стоимость выполнения проекта.