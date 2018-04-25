Перевести и озвучить видеоролик

ОзвучиваниеЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Нужно перевести и озвучить видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=AimWQtpx-K8

В заявке, пожалуйста, приложите примеры ранее выполненных подобных работ и адекватно оцените стоимость этой работы.

6 лет назад
Sokolov_Evgenij
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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