Диктор, женский голос для ролика

$50
ОзвучиваниеЗакрыт4 заявки308 просмотров
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Требуется диктор. женский голос. Для озвучки 1,5 графического видеоролика.

Интонации должны быть:

Солидные, серьезные, драйвовые, зажигательные

а так же кроме одного проекта, требуется женский голос на постоянное продуктивное сотрудничество

С уважением, Токарев Илья Сергееевич

Директор студии графики и видеодизайна

10 лет назад
tokarev2221
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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