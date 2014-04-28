Озвучить и поменять звуковую дорожку в ролике.

$50
ОзвучиваниеЗакрыт10 заявок189 просмотров
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Нужно для ролика озвучить текст на русском языке. Голос женский и поменять звуковую дорожку в самом ролике. Подробности письмом

10 лет назад
maem
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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