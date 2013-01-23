Дикторская начитка (пародия)

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Для видео ролика необходимо сделать дикторскую начитку голосом Путина.

Хронометраж - 30 секунд.

11 лет назад
forum9
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад