Дикторская начитка (пародия)

Всем добрый день! Требуется записать голосовой аудиоролик для рекламы в ТЦ длительностью 30 секунд. Текст, который необходимо прочитать - пришлю в личку. Музыкальное сопровождение не требуется. Голос желательно женский с хорошей дикцией. По срокам - не ...