Озвучить ролик

ОзвучиваниеЗавершен7 заявок182 просмотра
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Необходимо озвучить 2-х минутный ролик и наложить музыку. 5-8 фраз. Любой взрослый голос.

11 лет назад
iliakuskov
Илья 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Ирине Вороновой за отличную работу! Ирина - интеллигентный и профессиональный человек. Работает оперативно и кропотливо в желаемой степени. Умеет правильно взаимодействовать с заказчиком. Работу над качеством заказа воспринимает адекватно. Прекрасно озвучивает ролики! Никому не рекомендую! Буду работать с ней сам!:)
Большое спасибо за оказанную творческую и интеллектуальную помощь при выполнении проекта! За своевременную оплату и бонус. Желаю удачи в продвижении продукта!