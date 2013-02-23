Озвучить ролик

Спасибо Ирине Вороновой за отличную работу! Ирина - интеллигентный и профессиональный человек. Работает оперативно и кропотливо в желаемой степени. Умеет правильно взаимодействовать с заказчиком. Работу над качеством заказа воспринимает адекватно. Прекрасно озвучивает ролики! Никому не рекомендую! Буду работать с ней сам!:)