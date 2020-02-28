Нужна озвучка, сочный, эмоциональный, красивый женский голос

ОзвучиваниеЗакрыт48 заявок864 просмотра
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текст небольшой, язык русский и английский.

если есть шведский голос, тоже прошу отозваться.

Спасибо.

4 года назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад