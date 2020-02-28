Нужна озвучка, сочный, эмоциональный, красивый женский голос

Требуется озвучить текст: 1 701 слов / 10 183 знака (без пробелов). Тематика – компьютерные игры. В тексте часто встречаются конкретные названия игр на английском и имена компьютерных персонажей, если диктор разбирается в теме игр это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
текст небольшой, язык русский и английский.
если есть шведский голос, тоже прошу отозваться.
Спасибо.
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