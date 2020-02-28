Женский голос для озвучки видео (тематика – компьютерные игры)

ОзвучиваниеЗакрыт21 заявка531 просмотр
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Требуется озвучить текст: 1 701 слов / 10 183 знака (без пробелов).

Тематика – компьютерные игры. В тексте часто встречаются конкретные названия игр на английском и имена компьютерных персонажей, если диктор разбирается в теме игр это огромный плюс.

Тема видео – "Самые сексуальные женские персонажи из игр", именно поэтому нужен женский соблазнительный голос, чтобы добавить провокации. Но при этом ничего переходящего грань в тексте нет, всё написано профессионалами для широкой аудитории.

В откликах пришлите пример своего голоса, напишите цену (именно за эту работу, без абстрактных вещей), и сколько вам понадобится времени на выполнение работы.

4 года назад
guest_15835007196565
4 года в сервисе
Был
год назад
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