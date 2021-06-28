Здравствуйте!

Ищу диктора для озвучки англоязычного видео для Youtube, с опытом озвучки видео на английском языке и без "русского акцента".

Цену предлагайте на ваше усмотрение и пожалуйста, прикрепите примеры англоязычной озвучки, чтобы процесс отбора был более быстрым, спасибо.