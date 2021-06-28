Нужно озвучить англоязычный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт23 заявки857 просмотров

Здравствуйте!

Ищу диктора для озвучки англоязычного видео для Youtube, с опытом озвучки видео на английском языке и без "русского акцента".

Цену предлагайте на ваше усмотрение и пожалуйста, прикрепите примеры англоязычной озвучки, чтобы процесс отбора был более быстрым, спасибо.

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