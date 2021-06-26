Требуется озвучить видео на английском языке, связанное с машинками и супергероями. Знания английского на уровне intermediate достаточно. Озвучка для 10 роликов, каждый из которых длится 11-12 минут. Запись займет 10-12 минут. Для начала необходимо сделать тестовую запись 30-60 секунд.
Озвучивать страницы из книг, где автор-мужчина и военные отчёты
Я собираю для своей семьи данные по одному селу в глубинке. Цена более 500 р за одну главу в 10 страниц считается неадекватной, ибо вся книга с 10 главами стоит 100 в букинистическом.
Мы уже нашли интересные материалы о местности, но читать их нашим бабушкам сложно - нужна озвучка. Материалы часто не в тхт формате, а в виде фоток страниц книг из архивов и библиотек.
Спонсора у нашего деревенского проекта нет. Село, как и все, вымирает. Потому у диктора должен быть интерес к теме 1941 года или границе России. Например, про военные действия до Курской дуги или восстание крестьян в 1905 году, поджог имения.
Много платить не смогу, но слушающих бабушек и тетушек у меня много, поэтому точно не будет 0 прослушиваний, но в районе от 100 до тысячи прослушиваний, а ваш голос станет узнаваем в определенных кругах.
Файликов несколько десятков, объем одного от нескольких страниц до двух десятков страниц экранки
Женским голосом озвучивать проход танков или описание природы и воспоминания мужчин не комильфо. Впрочем, для девушек тоже есть (но меньше) файлов - по биографии местных (известных) людей
Озвучивать страницы из книг, где автор-мужчина и военные отчёты
Пожалуйста, присылайте звучание вашего голоса, образец
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