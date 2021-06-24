Требуется озвучка сериала на русском языке. Нужны мужской и женский дикторы для серии длительностью около 1 часа. Частота озвучки - 4-6 видео в неделю.
Озвучить видео на английском языке
Нужно весело и энергично озвучить ролик на английском языке.
Ищем человека для постоянного сотрудничества.
Никаких специальных знаний не требуется, достаточно знания английского на уровне intermediate.
Наши ролики будут связаны с машинками и супергероями. Сюжет подобный тому что в примерах.
Бюджет в задании указан за 10 роликов.
Достаточно придумывать по ходу несложного сюжета ролика смешные комментарии
Запись озвучки у вас будет занимать 10-12 минут. И таким образом каждые 10-12 минут новый ролик. Очень удобно и быстро.
Для начала нужно будет озвучить 30-60 секунд в качестве теста.
Примеры подобной озвучки:
https://www.youtube.com/watch?v=qU1HgCwXu90
https://www.youtube.com/watch?v=CBva5XYfSdc
https://www.youtube.com/watch?v=w-_J0qCc8Xs
Длинна каждого ролика 11-12 минут
Заявки фрилансеров
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