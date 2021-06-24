Нужно весело и энергично озвучить ролик на английском языке.

Ищем человека для постоянного сотрудничества.

Никаких специальных знаний не требуется, достаточно знания английского на уровне intermediate.

Наши ролики будут связаны с машинками и супергероями. Сюжет подобный тому что в примерах.

Бюджет в задании указан за 10 роликов.

Достаточно придумывать по ходу несложного сюжета ролика смешные комментарии

Запись озвучки у вас будет занимать 10-12 минут. И таким образом каждые 10-12 минут новый ролик. Очень удобно и быстро.

Для начала нужно будет озвучить 30-60 секунд в качестве теста.

Примеры подобной озвучки:

https://www.youtube.com/watch?v=qU1HgCwXu90

https://www.youtube.com/watch?v=CBva5XYfSdc

https://www.youtube.com/watch?v=w-_J0qCc8Xs

Длинна каждого ролика 11-12 минут