Озвучить текст диктору от 40 лет, мужчине

ОзвучиваниеЗавершен4 заявки165 просмотров
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8 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
8 лет назад
$3
1 день
Евгений озвучил небольшой текст, предоставил несколько вариантов. Отличный диктор и человек!
Все замечательно. Четкое ТЗ, приятное общение по проекту и своевременная оплата. Буду рад поработать еще. Рекомендую.
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