Озвучка текста – Мужской голос

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен17 заявок523 просмотра

Нужно озвучить 3 странички текста мужским голосом. Внимание: мне не нужна профессиональная дикторская озвучка как в рекламах, мне нужен Живой голос, а не робота.

8 лет назад
Roben
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад
$10
3 дня
Отлично выполнил проект по озвучке текста. Учтены все пожелания, работой доволен. Спасибо!
Чёткая постановка задачи, поощрение быстрого выполнения заказа, отработка всех вопросов. Побольше бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад