Набор стонов М и Ж

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен3 заявки256 просмотров

Требуется набор стонов мужских и женских. полагаю их много в разных библиотеках звуков.

Нужны короткие звуки, один стон - один звуковой файл, чистые, без фона и музыки. По 30 вариантов.

Также набор звуков мужской и женской кульминаций. По 30 вариантов.

8 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

DuoStudio
Артур 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Превосходно посотрудничали. очень качественное исполнение.
Рекомендую к сотрудничеству, чёткое тз, оплата в срок!
AmoryProduction
Иван Гаркуша 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Очень оперативно сработал, сделал больше, чем в ТЗ, спасибо за сотрудничество.
Все прошло отлично и без всяких проблем спасибо))

Заявки фрилансеров

DuoStudio
Артур 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
AmoryProduction
Иван Гаркуша 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад