Набор стонов М и Ж

Требуется набор стонов мужских и женских. полагаю их много в разных библиотеках звуков.

Нужны короткие звуки, один стон - один звуковой файл, чистые, без фона и музыки. По 30 вариантов.

Также набор звуков мужской и женской кульминаций. По 30 вариантов.