Озвучка видео по субтитрам

Добрый день, нужен диктор для озвучки короткого рекламного ролика(10-15сек). Пример текста: "Команда капперов сливают прогнозы на спорт с проходимостью более 95%, у тебя есть 24 часа чтобы подписаться, потому что канал закроется, Свайпай вверх ...