Повторный заказ
Озвучка видео по субтитрам
Нужно озвучить русские субтитры для английского видео.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=qaIghx4QRN4
Субтитры в формате .srt
Конечный результат, в идеале было бы готовое видео с наложенной русской озвучкой и тихий английский на фоне.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, вот в этой тональности нужна озвучка https://www.weblancer.net/users/KareninaAnna/portfolio/ozvuchivanie-42/radio-rolik-2001051/Завершен5 лет назад
Здравствуйте! Для детских мультфильмов серии "Английский для детей" нужна качественная озвучка большого количества слов и фраз. Основное требование - четкое, выразительное и, главное, правильное произношение. Хочется, чтобы это была не "сухая" начитка текста, ...Озвучивание16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна качественная озвучка текста, мужским голосом. Просьба указывать бюджет. 7-9 минЗавершен7 лет назад
- $100
Нужна девушка лет 14-22, похожая на студентку ВУЗа или школьницу (но не обязательно школьница или студентка) для рассказа на видеокамеру о нашем сервисе подготовки к ЕГЭ. Необходимо рассказать заранее написаный текст на видеокамеру. Читатель должен ...Завершен7 лет назад
Привет. Нужна озвучка русских видео на английский. Мы отправляем Вам видео с русской озвучкой, вы переводите и отправляете аудио с английской озвучкой. При отклике на заявку указывайте цену.Озвучивание15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен диктор для озвучки короткого рекламного ролика(10-15сек). Пример текста: "Команда капперов сливают прогнозы на спорт с проходимостью более 95%, у тебя есть 24 часа чтобы подписаться, потому что канал закроется, Свайпай вверх ...Закрыт7 лет назад
Нужна озвучка голосового приветствия при звонке Вы позвонили на Завод ГорЦемМаш, если вам нужно связаться с отделом Продаж - нажмите цифру 1, с отделом Снабжения - цифру 2, ...Озвучивание4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужно озвучить детский мультфильм. Женский и детский голос. Подробности исполнителю.Завершен7 лет назад
Требуется диктор для озвучки английского текста - время до минуты. Предоставьте примеры озвучкиОзвучивание12 заявокЗакрыт7 лет назад