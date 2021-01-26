Озвучка женского персонажа

Нужен хороший женский голос с хорошей звукозаписывающей аппаратурой, для озвучки женских персонажей из фильма: "Гарри Поттер и Философский Камень" (Гермиона, Макгонагалл, Продавщица сладостей, Мадам Трюк), а также главного женского персонажа из катсцен компьютерной игры NFS Most Wanted (Миа, и немного помощница Кросса). При этом, нужно озвучить тех\иных персонажей на РУССКОМ и на АНГЛИЙСКОМ. В первой работе текста немного, во второй его больше, но все равно, немного. Если меня устроит результат по этим проектам, смогу предложить еще работу по озвучке женских персонажей. Ваши предложения должны быть сразу с примерами звучания голоса.