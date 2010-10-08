Переозвучка 20 минутного ролика, обучающей темы

$25
ОзвучиваниеЗавершен12 заявок294 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо переозвучить уже озвученный ролик.

Язык: Русский.

Длительность 20 минут.

Тема: Обучение пользованию сервисом.

Голос необходим мужской.

От потенциального исполнителя, ждём варианты озвучки своим голосом(портфолио), чтобы выбрать нужный.

Срок исполнения 3 дня, с того момента как вас выбрали исполнителем.

В дальнейшем постоянное сотрудничество.

Заявки без стоимости рассматриваться не будут.

P/S. Ролик предоставим только выбранному исполнителю.

13 лет назад
Lifefox
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elenazvuk
Елена 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Елена отлично справилась с работой с максимально короткие сроки. Скорость, цена и качество исполнение впечатляет. В дальнейшем надеюсь на такое же качественное и быстрое исполнение подобных задач. Побольше бы таких людей в бизнесе.
Очень приятный заказчик. Конкретно и грамотно ставит задачи, корректен в общении, достойно и вовремя платит. Самые положительные впечатления, спасибо за сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Сделать видеоролик

    $15

    Здравствуйте. Нужно сделать видеоролик тематики онлайн игры Lineage 2 (реклама сервера). Продолжительность видеоролика 2-3 минуты. Пример http://www.youtube.com/watch?v=_7MCKSrjPfQ&amp;feature=player_embedded От Вас желательно примеры работ и сроки.

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Запись голосового приветствия

    Необходимо записать качественное голосовое приветствие хорошо поставленным голосом. Текст приветствия: Здравствуйте! Вы позвонили в группу компаний (------------------). Ваш звонок очень важен для нас! Пожалуйста, оставайтесь на линии, и вам обязательно ответят.

    Озвучивание1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Озвучивание фильма (небольшого ролика)

    Необходимо создать и наложить новый звук ( перевод на русский язык) на рекламный ролик. Оригинал http://www.swissies.eu/de_DE/funktion/funktion/ или на английском http://dl.dropbox.com/u/9664766/Swissies_2010_final_ENG_720p.mov Назовите, пожалуйста, стоимость и сроки.

    Озвучивание1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Озвучивание игры

    Суть такая - есть 20 персонажей в игре и текста более 100.000 знаков. После этого куска работы будет ещё на 100-300К символов для тех же персонажей (текст ещё не написан, так что точно сказать ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать замену голоса в видеоролике

    $50

    Имеется видеоролик 45 секунд Нам не понравился акцент девушки ~25 лет. Нужно произвести дубляж, наложить новый голос. Желательно с возможностью выбора одного из голосов вашей библиотеки.

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Записать женским голосом приветствие

    Необходимо записать в файл приветствие для интернет магазина. Главное требование - приятный озвучивающий женский голос, на заднем плане вдалеке должна звучать спокойная музыка. Длительность порядка 10-15 секунд, текст приветствия будет выслан выбранному исполнителю.

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна качественная озвучка

    Нужна качественная озвучка тривиальных названий неорганических веществ - химия. Что озвучить, я дам. Всего 105 наименований (строчек) в строчке примерно по 30 символов. Победит наименьшая цена.

    Озвучивание13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад