Сделать видеоролик

$15
ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок244 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно сделать видеоролик тематики онлайн игры Lineage 2 (реклама сервера).

Продолжительность видеоролика 2-3 минуты.

Пример http://www.youtube.com/watch?v=_7MCKSrjPfQ&feature=player_embedded

От Вас желательно примеры работ и сроки.

13 лет назад
_Stavr_
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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