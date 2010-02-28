Добрый день. Предлагаем Вам УЧАСТВОВАТЬ в съемках небольшого РЕКЛАМНОГО РОЛИКА. В сценарии 1 шот - интервью у ДЕВУШКИ и второй шот - интервью у МУЖЧИНЫ. Съемки на зеленом фоне в помещении. ...
Требуется озвучить видео-ролик
Здравствуйте, коллеги :)
Требуется озвучить видео-ролик на русском и английском языке.
Пожалуйста, указывайте ваши цены за озвучку страницы А4, а также тембр вашего голоса.
Понимаю, что профессионализм стоит дорого, но все равно прошу указывать разумные цены, делая скидку на не проходящий мировой финансовый кризис :)
Оплата: только постфактум.
Не пишите, пожалуйста, в личку, я и здесь все прочту.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучиваниенет заявокЗакрыт15 лет назад
Озвучка инструкции по сайту, текста чуть больше одного листа в ворде, озвучить желательно приятным женским голосом, если мужским, то хотелось бы сначала послушать портфолио.Озвучивание8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо озвучить четыре книги (сделать из них аудиокниги). Архив с книгами во вложении. Оплата поэтапная за каждую книгу, поэтому просьба кроме общей стоимости и сроков ещё указывать стоимость и примерные ...Озвучивание15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно озвучивание текста на англ языке (мужской голос) текст мы дадим, примерно 20 предложений озвучка будет для видео ролика нужно очень срочноОзвучивание2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать короткое озвучивание сайта, женским голосом. Все будет монтироваться во флэш шапку сайтаЗавершен15 лет назад
Есть видеоролик. На нем внизу полоса, на ней контакты. Нужно заменить контакты и сделать другую озвучку. Ну и аудиоролик. Просто фоновая музыка и дикторский голос, длительность 10 сек.Завершен15 лет назад
Требуется озвучить видеоролик до 03.03.2010. Голос желательно женский. Текст для озвучки: Салон штор "Ника" предлагает услуги по пошиву партьер, покрывал, скатертей, чехлов на мебель, в наличии большой ассортимент тканей, фурнитуры. Правильно ...Озвучивание5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно записать мужским голосом реплики на русском языке для детской сказки, а именно озвучить медведя. Текст будет дан в текстовом документе (с комментариями) и MP3 женским голосом. Записи с женским голосом даны в качестве эталонных ...Озвучивание2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Начитка перевода лекции. Несколько фрагментов. 30 минут =50 долларовЗавершен15 лет назад
Записать 5 голосовых поздравлений: Женским голосом: 1. Пожеланья наши кратки: Здоровья, счастья, меньше бед, В семье чтоб было все в порядке И жизни много-много лет. ...Озвучивание10 заявокЗакрыт15 лет назад