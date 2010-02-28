Здравствуйте, коллеги :)

Требуется озвучить видео-ролик на русском и английском языке.

Пожалуйста, указывайте ваши цены за озвучку страницы А4, а также тембр вашего голоса.

Понимаю, что профессионализм стоит дорого, но все равно прошу указывать разумные цены, делая скидку на не проходящий мировой финансовый кризис :)

Оплата: только постфактум.

Не пишите, пожалуйста, в личку, я и здесь все прочту.

Спасибо.