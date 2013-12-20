Видеоинструкция о работе в личном кабинете сервиса

Результат работы с Анной превзошёл все мои ожидания! Всё очень быстро и качественно! Я очень доволен её работой! Анна - профессионал с большой буквы, понимает заказчика с полуслова! Мне повезло познакомиться и поработать вместе с ней! Желаю Анне интересной работы и новых творческих достижений! Теперь с новыми заказами обращусь только к ней! Еще раз спасибо за работу и результат!