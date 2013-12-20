Видеоинструкция о работе в личном кабинете сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо создать видеоинструкцию о работе в личном кабинете сервиса www.feedback.com.ru с озвучкой.

11 лет назад
A_Stukalov
Андрей 
51 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Результат работы с Анной превзошёл все мои ожидания! Всё очень быстро и качественно! Я очень доволен её работой! Анна - профессионал с большой буквы, понимает заказчика с полуслова! Мне повезло познакомиться и поработать вместе с ней! Желаю Анне интересной работы и новых творческих достижений! Теперь с новыми заказами обращусь только к ней! Еще раз спасибо за работу и результат!
Замечательный заказчик. Сотрудничество прошло легко, на позитиве. Оплата произведена своевременно и в полном объеме. Надеюсь, когда-нибудь доведется поработать с Вами вновь! Спасибо)

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
ТОП-10
Озвучивание