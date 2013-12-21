Озвучить автоответчик и приветствие звонящему

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен6 заявок185 просмотров

Необходимо озвучить автоответчик и приветствие звонящему.

11 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zvukmux
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$17
1 день
Все сделано профессионально, хорошо поставленным голосом. Одну из записей попросил начитать слегка по другому - получил два новых варианта начитки на выбор! Всем рекомендую!
Дмитрий проявил себя как хороший заказчик, умеющий чётко поставив задачу, оперативно откликаясь при переписке, своевременно оплатив выполненное задание. Желаю всем таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

zvukmux
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад