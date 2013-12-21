Озвучить автоответчик и приветствие звонящему

Нужно озвучить голосовое приветствие. Особых притязаний по голосу, в общем, нет. « Здравствуйте, вы позвонили в агентство поискового ма́ркетинга ivaschenko * nizamov. [читается как "иващенко низамов"] Наберите добавочный номер сотрудника, если ...