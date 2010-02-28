Запись голосовых вставок

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  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок189 просмотров

Нужно несколько коротеньких голосовых вставок из 2-3х слов

15 лет назад
sitedn
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

outrom
Роман 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

outrom
Роман 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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