Записать голосовые сообщения

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт6 заявок212 просмотров

Необходимо Мужским голосом записать следующие сообщения:

1. Потеряна связь со спутниками

2. Связь со спутниками восстановлена

3. Потеряна связь с Интернет

4. Связь с интернет восстановлена

5. Интернет доступен

6. Нет Интернета

7. Доступ в Интернет возобновлен

8. Спасибо за поездку

Оплата:1000 р

12 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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