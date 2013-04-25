Всем привет! Необходимо сделать озвучку для видео ролика. Продолжительность 30 сек. Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить и срок. Спасибо большое, Сырым
Записать голосовые сообщения
Необходимо Мужским голосом записать следующие сообщения:
1. Потеряна связь со спутниками
2. Связь со спутниками восстановлена
3. Потеряна связь с Интернет
4. Связь с интернет восстановлена
5. Интернет доступен
6. Нет Интернета
7. Доступ в Интернет возобновлен
8. Спасибо за поездку
Оплата:1000 р
Заявки фрилансеров
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