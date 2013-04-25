Озвучить автоответчик

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Завершен2 заявки131 просмотр

Добрый день.

Необходимо написать 20 фраз для автоответчика.

Каждая 10 секунд.

Пишите стоимость этих услуг и примеры.

12 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$30
1 день
Остался очень доволен озвучкой! Анна профи в этом деле.
Сотрудничество с Алексеем принесло только положительные эмоции: оперативная постановка задачи, моментальная оплата, быстрая проверка. Спасибо!

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
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