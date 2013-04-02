Озвучить голосовое меню.

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Закрыт5 заявок195 просмотров

Нужно озвучить голосовое меню.

- 21 фраза на русском языке

- 7 фраз на английском.

Фразы небольшие, в сумме получается 212 слов.

Озвучка должна быть осуществлена женским голосом (один голос на русский и английский текст).

12 лет назад
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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