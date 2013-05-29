Нужно записать автоответчик на майские праздники, голос мужской.
Озвучивание
Всем привет!
Необходимо сделать озвучку для видео ролика. Продолжительность 30 сек. Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить и срок.
Спасибо большое,
Сырым
Выбранный исполнитель
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