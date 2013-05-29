Озвучивание

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен6 заявок259 просмотров

Всем привет!

Необходимо сделать озвучку для видео ролика. Продолжительность 30 сек. Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить и срок.

Спасибо большое,

Сырым

12 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Komiss
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$7
2 дня
Голос просто супер! Сделал все быстро и качественно! Реклама получилась отличная!

Заявки фрилансеров

Komiss
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад