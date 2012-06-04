Записать и озвучить видеокурс

Здравствуйте.

Нужно записать и озвучить видео курс по cms Drupal.

Всего выйдет около 1,5-2 часа видео.

Пример одного урока в приложении.

Обязателен четкий, приятный (желательно женский) голос и опыт озвучивания и записи видео с экрана.

Также обязательно правильное название английских слов (в основном названия модулей)

В заявке указывайте примерные сроки и стоимость выполнения работы и ссылки на пример вашего голоса, либо ссылки на готовые работы.