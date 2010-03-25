Добавить сайт в китайский каталог сайтов

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Добрый день!

нужно добавить сайт компании в несколько тематических китайских каталогов сайтов.

вопрос простой - сколько может стоить, какой срок, что нужно будет от меня.

15 лет назад
hristosenko
Михаил 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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