Проект для Степ Игоря

Всегда рад сотрудничеству с Алексеем. Не раз выполнял для него переводы для его сайта с немецкого на русский язык на интересную и близкую мне автомобильную тематику. Рекомендую всем Алексея как ответственного и исполнительного заказчика. Предоплата - по желанию. Своевременная оплата без задержек. Просто интересные и взаимовыгодные проекты. Рад буду дальнейшему сотрудничеству!