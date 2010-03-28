Проект для Степ Игоря

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Завершен1 заявка144 просмотра

Перевести несколько статей автомобильной тематики с немецкого языка на русский.

15 лет назад
volwik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$5
1 день
Неоднократно работал с Игорям по различным проектам. В работе Игорь показывает прекрасное соотношения цена/качество.Рекомендую как отличного переводчика нем/рус.
Всегда рад сотрудничеству с Алексеем. Не раз выполнял для него переводы для его сайта с немецкого на русский язык на интересную и близкую мне автомобильную тематику. Рекомендую всем Алексея как ответственного и исполнительного заказчика. Предоплата - по желанию. Своевременная оплата без задержек. Просто интересные и взаимовыгодные проекты. Рад буду дальнейшему сотрудничеству!

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IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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